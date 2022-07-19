Подольская высказалась об отношениях с 75-летней свекровью Еленой Пресняковой

5 июня 2010 года Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова-младшего. В июне того же года певица родила сына Артемия. А 22 октября 2020 года на свет появился и сын Иван. О том, как ладит со своей знаменитой свекровью Еленой Пресняковой, певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Бабушки – моя мама и свекровь – балуют Тему всякими разрешалками, – улыбается Подольская. – Но, правда, Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) приезжает к нам редко – она много работает. Тогда как моя мама у нас остается, когда с Темой надо побыть".

По словам Подольской, со свекровью у нее полная идиллия. Не даром русские пословицы говорят, что "добрая свекровь – вторая мать для невесты" и "удивительное явление, когда меж невесткой и свекровью разумение".

Очередной визит свекрови ожидается совсем скоро. "Лена с Петровичем (Владимиром Пресняковым-старшим, – Прим. ред.) приедут к нам 20-го в гости, будем отмечать дату крещения Темы (19 июля 2015 года мальчика окрестили в московском храме святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке – Прим. ред.)", – сообщила Подольская.

Елена Преснякова ранее рассказала "Дни.ру": "Никита наш почти все время у Аллы Пугачевой проводил, а этот внук будет с нами. К Наташе всегда приеду по первому зову и всегда помогу. Я ведь по натуре – человеколюб, понимаю любого, поэтому и с невестками сойтись не составило труда. У меня их три – две бывшие, одна настоящая. но все одинаково горячо любимые и родные. Натусик у нас замечательная, Крисуля (Орбакайте – Прим. ред.)– потрясающая, Леночка (Ланская – Прим. ред.) – прекрасная. Из них мамулечкой меня зовет Туся, Крис звала тетей Леной, а Лена – по имен"