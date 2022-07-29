"Надо же!": нагнувшийся Пресняков снял на камеру волосатый пирожок Подольской

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже больше 15 лет, но лишь относительно недавно пара обзавелась детьми. В 2015-м певица подарила любимому мужу сына Артемия, а спустя пять лет на свет появился второй наследник знаменитых супругов Иван.
Пресняков и Подольская довольно часто публикуют в соцсетях фотографии со своими отпрысками, которые постоянно обсуждают поклонники. Например, недавно Владимир нагнулся, чтобы сделать красивый снимок семилетнего Артемия в домашней обстановке и выложить кадр в Сеть.
Интернет-пользователи тут же принялись комментировать свежее фото мальчика, который вызывал у них умиление. Некоторые обратили внимание на светлые лоснящиеся волосы мальчика: "Надо же какая шевелюра!". Кто-то оценил одежду сына Преснякова: "Зачетная пижама!". В комментариях отметилась сестра Натальи Юлиана Подольская. Она назвала Артемия "пирожком любимым".
Напомним, у Владимира Преснякова есть взрослый сын Никита. До встречи с Натальей Подольской певец состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте. Она и подарила музыканту первенца. Артисты расстались после 10 лет совместной жизни. Об этом браке ранее писали "Дни.ру".