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Шоу-бизнес
"Если не с бабой, за измену не считается": близкий человек махнул рукой на Пугачеву

"Если не с бабой, за измену не считается": близкий человек махнул рукой на Пугачеву

Друг отказался приходить на свадьбу Аллы Пугачевой из-за ее жениха.
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Весной 1994 года Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Тогда ей было 44 года, а ее избраннику – 26. Выбор артистки тогда не поняли многие, включая близкого друга, фотографа Валерия Плотникова. Он махнул рукой на певицу, отказавшись приходить на свадьбу, несмотря на то, что артистка сама несколько раз звала его на торжество.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В недавнем интервью Плотников признался, что Киркоров ему не понравился и не считал его достойной партией знаменитой артистке. И лишь годы спустя Валерий Федорович поинтересовался у Пугачевой, почему та вышла замуж за Филиппа. Певица ему якобы сказала, что, являясь женой Киркорова, она чувствует спокойствие, когда возвращается с гастролей. "Мне не скажут: "Алла Борисовна, а ваш-то... баб приводил!", – передал слова артистки Плотников.

После этого друг перестал относится категорично к выбору примадонны российской эстрады. "Я знал несколько таких пар, где женщины мне говорили, что вроде, как если не с бабой, то за измену не считается", – сказал Плотников, отметив многообразность и необъяснимость мира, в котором мы все живем.

Фотограф также не раз замечал, какими влюбленными глазами Филипп Киркоров смотрел на Аллу Пугачеву. Казалось, что артист действительно боготворит свою супругу. Мол, певец на самом деле обожал даму, которая значительно старше его.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 16:21 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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