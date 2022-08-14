"Не тяни": Возбужденный Киркоров пристроился к взявшему в рот женоподобному мужичку в платье

После завершения своего концертного тура по России артист, видимо, решил выбраться за границу. Певец прилетел в Лос-Анджелес и, очевидно, сразу отправился по магазинам. Судя по всему, моднику Киркорову тяжело мириться с тем, что многие мировые бренды отказались поставлять товар в Россию.
Несмотря на публичное отречение от Dolce & Gabbana, артист продолжает тратить деньги в люксовых бутиках. На этот раз во время прогулки по магазинам Филипп Киркоров встретил легенду рок-н-ролла Стива Тайлера. Солист Aerosmith сфотографировался вмесите с поп-королем. Правда, стоит отметить, что на фотографии мужчина выглядит весьма женоподобно из-за длинных волос, крупных сережек и аляповатого пальто, которое больше похоже на платье.
На снимке, который опубликовал Филипп Киркоров, Стив Тайлер взял в рот жвачку и оттянул часть ее рукой. Возбужденный столь неожиданной встречей певец пристроился сзади к рок-н-ролльной звезде. "Не тяни резину!" – подписал фото экс-муж Пугачевой.
Напомним, ранее Филипп Киркоров угодил в очередной скандал. Во время своего шоу артист устроил танцы на кресте. В итоге православные взбунтовались и попросили проверить звезду на предмет оскорбления чувств верующих.