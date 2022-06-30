Наш Гуляев шьет не хуже: Киркоров отказался платить миллионы унижающим Россию DOLCE & GABBANA

Sartoria Lamberti – гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде – теперь украшают роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова. Есть среди них и костюм от знаменитого итальянского модного дома DOLCE & GABBANA. Правда, как пояснил Киркоров, впредь от услуг этих дизайнеров он отказывается.



"Артист обязан всякий раз появляться в новых костюмах, – пояснил Филипп корреспонденту "Дни.ру" – Не в моих правилах приходить на съемку программы или появляться на сцене в вещи, которую зрители уже на мне видели. Стараюсь удивлять. Возможно, поэтому я уже столько лет и остаюсь популярным: даю публике возможность обсудить меня, мой внешний вид, новый костюм, песню".

Долгое время он был фанатом DOLCE & GABBANA. Певец регулярно посещал показы марки в Италии и получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана "Тут, например, представлен созданный ими наряд с короной, который я покупал за 280 тысяч евро, – говорит король российской эстрады. – А лет через 20, глядишь, он уже будет стоит и все 2 миллиона, вот тебе и выгодное вложение."

Но больше покупать их вещи певец не намерен. "Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!" – отрезал Киркоров. Тот же Игорь Гуляев, который одевает Аллу Пугачеву и придумал многие наряды ее бывшему мужу, шьет не хуже!

Напомним, чтоDOLCE & GABBANA, как и многие люксовые марки, после начала специальной военной операции прекратили сотрудничать с Россией и перестали поставлять в магазины косметику.