"Палец сунул": Трясущий двумя дырками голубой Киркоров резвится с мускулистыми жеребцами

В конце концов музыкант отправился в военный госпиталь в Крыму, чтобы поддержать проходящих реабилитацию участников спецоперации на Украине. Судя по всему, свою репутацию бывший муж Аллы Борисовны подчистил и теперь может со спокойной душой резвиться на отдыхе. Этим Филипп Киркоров сейчас, кстати, и занимается, причем не один...
Поп-король отправился в солнечную Калифорнию, где проводит время в компании неизвестных мускулистых красавцев – с виду настоящих жеребцов! Кто эти парни, не понятно, но, смотря на фотографии, которыми поп-король поделился с поклонниками, ему с ними весело. Музыкант побывал у особняка, который попал в заставку нашумевшего сериала "Санта-Барбара".
"Узнаете места?", – обратился к народу артист.
Фанаты локацию узнали, а вот своего кумира – нет. Вместо всегда роскошных нарядов он облачился в практически полностью голубую спортивную форму, смахивающую на баскетбольную. На его груди и спине красуются две дырки – номер, который обычно присваивается спортсменам. В случае Филиппа Киркорова – это два нуля.
Певец перемещался с места на место, чтобы сделать красочные снимки, и очевидно тряс своим костюмом с двумя белыми дырками в момент движений. Внимание поклонников привлек не только скромный образ кумира. Они заметили, что указательный палец шоумена перебинтован.
"Филя, куда палец сунул? Что с пальцем случилось?", – задали вопрос Филиппу Киркорову, но он так и не объяснил, как травмировался.