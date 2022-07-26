"Этой мерзости не должно быть": Певцов вцепился в глотку бесстыднику Киркорову

Дмитрий Певцов поддержал православную общественность.

Недавно стало известно о том, что Филипп Киркоров отправляется с концертами в Крым. На ближайшие числа у эпатажного короля российской поп-музыки были запланированы выступления в нескольких городах солнечного полуострова. Однако местное православное сообщество восстало против этого и написало обращение властям. Дмитрий Певцов это обращение поддержал.

В своем телеграм-канале актер и депутат опубликовал текст обращения верующих. Судя по документу, больше всего людей возмутил номер на песню "Мария Магдалена", в котором бесстыдник Киркоров танцует на кресте. Они попросили местные власти предпринять все возможные меры по отмене запланированных шоу поп-короля на Святой Крымской земле.

Дмитрий Певцов заявил, что он также поставил свою подпись под коллективным обращением сотен верующих в ялтинском храме Александра Невского.

"Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде," – буквально вцепился словами в глотку Киркорову возмущенный его поведением актер.

Недавно интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказало о том, каким звездам россияне наоборот доверяют больше всего. Имя Дмитрия Певцова, кстати, прозвучало во многих ответах граждан, однако в тройку лидеров оно не вошло. В число актеров, внушающих наибольшее доверие, вошли Никита Михалков, Константин Хабенский и Сергей Безруков.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Певцов предрек Анне Нетребко незавидную судьбу.