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Шоу-бизнес
"Мразотная гомосятина!": лезущего к мужикам Киркорова пропесочили целой толпой

"Мразотная гомосятина!": лезущего к мужикам Киркорова пропесочили целой толпой

Филипп Киркоров поплатился за свои странные выходки на сцене.
прочитано 356 раз

В последнее время Филипп Киркоров славится своими скандальными перфомансами, которые граничат порой с безумием. То он залезет на святое распятие, то выйдет на красную дорожку в куртке, на которой стразами расшита Пресвятая Богородица. Что уж говорить о его появлении на людях в окружении полуголых мужиков... Фанатов смущает такое поведение артиста.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На днях стало известно, что Филипп Киркоров едет на гастроли в Крым. Он пригласил туда военных, принимавших участие в спецоперации и проходивших лечение в госпиталях Крыма, сообщает телеканал "360". Таким образом поп-король одобрил действия российских властей, пишет "Царьград".

"В то время, когда все бегут из страны – я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь", – заявил Киркоров.

Актриса Яна Поплавская возмутилась тем, что именно исполнитель песни "Зайка моя" поддерживает таким образом спецоперацию и ее участников. Звезда предложила коллеге спеть на концерте песню "Вставай, страна огромная" по примеру Николая Баскова. Поклонники встали на сторону актрисы.

"Противно смотреть на него!"; "Не могу это видеть, не хочу!!!"; "Мразотная гомосятина! Как можно это смотреть и слушать! какая безвкусица, эти перья и стразы, эти тупорылые песни! Его скотское поведение... Что в головах у людей, в основном баб, которые ходят на концерты этого упыря... Манная каша?! Он продался илюминатам уже давно, так же как Бузова и им подрбные. По плодам их узнаете их... Наглый до безумия, пахабный и фальшивый "голый король", – написали фолловеры Яны Поплавской.

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Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov, Евгений Филипп/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 08:41 Источник: соцсети • Требует проверки
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