"Новые вершины лицемерия": известный журналист разоблачил поддержавшего спецоперацию Киркорова

Филиппа Киркорова часто упрекали в том, что он никак не комментирует сегодняшние драматические события. Во время концерта в Сочи король российской эстрады наконец-то высказал свою позицию. И снова в него полетели камни.

"В то время, когда все бегут из страны – я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным – моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе", – подчеркнул Филипп Киркоров.



"Поддерживаем!", "Мы с тобой!", "Молодец, Филипп!" – кричала публика в концертном зале, где выступал король российской эстрады.

Позже в соцсетях артист добавил: "Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всегда два концерта в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненных, наших военных, которые восстанавливают силы в крымских госпиталях и санаториях. Россия великая страна, жду вас!"

А музыкальный критик Алексей Остудин в искренность поддержавшего спецоперацию Филиппа Киркорова не верит. "Все новые и новые вершины лицемерия! – возмущен журналист. – Чего только ни скажешь, чтобы разрешили выступать! И на сцене яростно будешь креститься, и нести неискреннюю чушь про "единый народ". Я-то знаю, как он на самом деле к народу относится! Но работать-то надо! Интересно, а он откажется от гражданства Евросоюза и американского гражданства своих детей?"