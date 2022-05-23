"Будет подписываться в ненависти к России": Певцов предрек Нетребко незавидную судьбу

Оскандалившаяся Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену. Но какой ценой?

Весной живущую в Австрии Анну Нетребко лишили концертов в известнейших европейских оперных театрах. Опасаясь опалы, 50-летняя артистка выступила против спецоперации на Украине. Сделав громкое заявление, певица вновь вышла на сцену. Например, недавно она выступила в Монте-Карло.

У актера, депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова Нетребко вызывает жалость. Он понимает, что артистка сделала свой выбор из-за желания остаться в Европе. Однако цена этого все-таки высока, считает артист. Мол, судьба Анны будет незавидной, впредь там ее не оставят в покое. "Всю оставшуюся жизнь она будет подписываться в ненависти к России", – уверен Дмитрий.

Говоря об отрекшихся от России знаменитостях, Певцов отметил, что сейчас "вылезло" наружу то, что скрывалось много лет. По словам депутата, среди покинувших страну есть те, кого совсем не жалко.

Ранее об Анне Нетребко высказывался другой депутат Государственной Думы – спикер Вячеслав Володин. Политик тоже говорил, что тех, кто покинул Россию, будут заставлять отречься от своей Родины. Слова председателя нижней палаты парламента приводили "Дни.ру".