"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного

Звезда остросюжетного сериала "Мажор" Павел Прилучный – один из главных секс-символов российского шоу-бизнеса. Поклонницы и поклонники пристально следят за личной жизнью актёра, а не только за любовными приключениями героев, которых он играет. "Дни.ру" собрали основные истории отношений на экране и в жизни.



Карина Разумовская

Актриса, сыгравшая капитана полиции Викторию Сергеевну Родионову в сериале "Мажор" призналась, что впервые увидела Павла Прилучного на пробах. После кастинга актриса торопилась уехать в Петербург, а Прилучный сильно опаздывал. За это девушка огрела Павла внушительной пощёчиной, которая, к слову, не была спонтанной, она прописана в сценарии. Со временем у актрисы изменилось отношение к коллеге. Между героями Карины и Павла по призналась, что впервые увидела Павла Прилучного на пробах. После кастинга актриса торопилась уехать в Петербург, а Прилучный сильно опаздывал. За это девушка огрела Павла внушительной пощечиной, которая, к слову, не была спонтанной, она прописана в сценарии. сюжету возникли романтические чувства, однако за пределами съемочной площадки они сохранили исключительно дружеские и профессиональные отношения.

Никки Рид

В 2009 году у Павла были отношения с голливудской актрисой Никки Рид, известной по роли Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги "Сумерки". Прилучному и Рид мешал языковой барьер, и им приходилось общаться жестами. В СМИ писали, что Никки была инициатором отношений и даже пришла в общежитие, где жил Павел.

Целый год продлился роман Павла и Никки. Влюблённые постоянно летали друг к другу в гости и даже планировали пожениться в Лас-Вегасе. Кроме того, у актрисы на запястье была татуировка с фамилией Прилучного. Но незадолго до свадьбы Никки перестала отвечать на звонки. Позже выяснилось, что она была слишком занята съёмками. В СМИ также была версия, что сам Павел передумал жениться.

На данный момент Никки Рид встречается с Йеном Сомерхолдером, наиболее известным по роли Дэймона Сальваторе из сериала "Дневники вампира".

Рената Пиотровски

С Ренатой Пиотровски, внучкой актера и телеведущего Леонида Каневского, Павел встречался не слишком долго. Есть версия, что девушка влюбилась в Прилучного с первого взгляда. В СМИ писали, что пара рассталась из-за того, что Рената не смогла принять слишком своенравный характер Павла. По еще одной версии Рената оказалась для Паши слишком сильной и волевой женщиной. В целом, можно сделать вывод, что они не сошлись характерами.

Агата Муцениеце

Агата и Павел познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". По сценарию между героями вспыхнула взаимная любовь, однако вскоре она перенеслась с экранов в реальную жизнь. Павел сделал предложение Агате на втором свидании, однако они расписались лишь через два года. Позже актер купил для семьи дом в Подмосковье за 115 миллионов рублей.

Брак Агаты и Павла продлился 9 лет, и после него у них осталось двое детей. Судя по сообщениям СМИ о всевозможных скандалах, их семейную жизнь сложно назвать счастливой. Так, в апреле 2020 года, в самый разгар пандемии, Агата заявила, что Павел поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома. Через месяц после своего заявления Агата подала на развод.

Дарья Мороз

В 2016 году Прилучный сыграл Андрея Чистякова в детективе "Преступление". В этом сериале партнершей звезды стала Дарья Мороз, с которой ему даже приписывали роман. В одном из выпусков передачи "Судьба человека" в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым актриса прокомментировала слухи о романе с Прилучным. Она опровергла все домыслы о том, что их связывают романтические отношения, а также отметила, что они с Агатой Муцениеце находятся в дружеских отношениях и отнеслись к слухам с юмором. Бывшая жена актера и режиссера Константина Богомолова добавила, что слухи о связи с Прилучным подогреваются поведением их экранных героев, которые до конца не могут понять, кто они друг другу.

Мирослава Карпович

Павел Прилучный встретился с Мирославой Карпович на репетиции спектакля "Косметика врага". По слухам, актриса влюбилась в Прилучного, когда тот еще состоял в браке с Агатой Муцениеце, и они встречались тайно. Совсем скоро после развода с Агатой — летом 2020 года — Мирославу и Павла с детьми заметили на отдыхе на море. Официально романтические отношения ни один из участников не подтвердил. Предположительно, Прилучный и Карпович провстречались около двух лет.

Звезда "Папиных дочек" впоследствии страдала от нападок преданных фанатов Муцениеце — многие винили ее в том, что она разрушила чужую семью. Павел даже вынужден был попросить остановить эту волну хейта, объяснив, что актриса была для него большой поддержкой в это непростое время.

Дарья Мельникова

Павлу Прилучному приписывали роман с еще одной звездой "Папиных дочек" Дарьей Мельниковой. Слухи об их романтической связи начались с момента выхода фильма "Соври мне правду", в котором актеры сыграли любовников, вынужденных скрывать свои чувства от остальных героев.

Мельникова уверяет, что в страстную пару они превращались только на съемочной площадке, и их связывают исключительно рабочие отношения. Дарья также призналась, что впервые снималась в эротических эпизодах, и работать с Прилучным ей было комфортно.

Зепюр Брутян

В 2022 году появились слухи о возможном воссоединении Павла с Агатой Муцениеце. Однако в мае в сети началось обсуждение романа Павла и его коллеги по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Слухи об их отношениях возникали еще во время съе

мок первого сезона проекта, но в этот раз Павел выложил совместное фото в "Инстаграме" (соцсеть запрещена в России, а корпорации Meta признана экстремистской) из самолета, указав, что они летят на отдых.

Вскоре появилась информация, что Прилучный женился на Брутян. Но через какое-то время Зепюр поблагодарила Павла за совместные съёмки и за увеличившееся количество подписчиков. Таким образом, многие пришли к выводу, что это была пиар-кампания сериала.

В конце мая журналисты обнаружили, что якобы ИП "Зепюр" теперь оформлено на фамилию Прилучная. Снова поднялась волна слухов о возможном браке Павла и Зепюр. Кроме того, в июле пару заметили вместе на отдыхе на родине актрисы в Армении.

Любовь Толкалина

В четвертом сезоне "Мажора", премьера которого состоялась на "Кинопоиске", роль психотерапевта сыграла актриса Любовь Толкалина. В первом эпизоде нового сезона она предстала перед зрителем в эротической сцене с Павлом Прилучным.

Вероятно, в новом сезоне, события которого происходят спустя 9 лет после финального эпизода третьей части, героиня Толкалиной будет основной пассией Игоря Соколовского. Приведет ли это к чему-то большему, покажет время.