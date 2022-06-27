Неужели не фейк? Вскрылись новые подробности романа Прилучного и Брутян

Страсти вокруг Павла Прилучного и Зепюр Брутян не утихают. Некоторое время назад народ заговорил о новом романе звезды "Мажора". Так, он укатил на моря с молоденькой коллегой по цеху, откуда начал публиковать романтические снимки. Публика сразу просекла, что актеров связывают близкие отношения.
Однако позже звезды огорошили россиян. Брутян опубликовала в микроблог фотографию и заявила об окончании съемок. Прилучного же она назвала лучшим партнером. Тогда поклонники пары расстроились, решив, что все транслируемое – это фейк. Кто-то даже обвинил актеров в накрутке подписчиков.
Однако накануне появился новый виток, казалось бы, законченной истории. Журналисты выяснили новые подробности романа Прилучного и Брутян. Так, они узнали, что предполагаемая избранница звезды сериала "Закрытая школа" сменила фамилию и теперь в базе числится как Прилучная. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Неужели все-таки их отношения не были фейком?
По словам акул пера, актеры все-таки поженились в мае этого года. Так что интрига все же сохраняется. По всей видимости, Прилучный все-таки бросил звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович.