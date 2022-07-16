Карпович сделала заявление после известия о расставании с Прилучным: С рождением дочки!

Мама актрисы Мирославы Карпович Лариса празднует свой день рождения. Артистка не могла пройти мимо этого события и обратилась к самым близким людям с теплыми словами.
Карпович обнародовала в социальной сети архивные снимки, которые вызвали интерес у пользователей. Звезда сериала "Папины дочки" показала маму в детстве, а также бабушку Людмилу в молодости.
"Бабуля! Спасибо за нашу лучшую мама в мире! С рождением дочки тебя! Дедулю и папчу тоже поздравляем и вспоминаем сегодня", — поделилась эмоциями знаменитость. Стоит отметить, что к поздравлению Мирославы присоединилась ее младшая сестра Кристина. Родственница актрисы назвала маму самым уникальным человеком на планете Земля. Поклонники восхитились искренностью Карпович и оставили свои лестные пожелания.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный, предположительно, крутит роман с актрисой Зепюр Брутян. На безымянном пальце звезды заметили кольцо, что стало основанием для слухов о разрыве отношений Прилучного и Карпович. Звезда "Папиных дочек" воздерживается от любых комментариев по этому поводу.