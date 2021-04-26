Бикбаев утонул после стрима с Карпович

МХАТ имени Горького решил, кажется, побить все рекорды по выпущенным за сезон премьерам. Здесь кардинально меняют нафталиновый репертуар и делают театр, куда не сгоняют солдат и школьников, как прежде, а за билетами в который охотятся и стоят в очереди.

До сих пор здесь ставились спектакли преимущественно православно-историческо-патриотического направления. Про святых Петра и Февронию, средневекового русского целителя Лавра, про Антона Чехова и Петра Столыпина, про Нюрнбергский процесс – тренд вполне понятен.

Но, как говорит художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, этот театр еще со времени основания Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко "никогда не был театром одной эстетики, одного режиссера, одного направления". Именно поэтому худрук и согласился на довольно смелый эксперимент молодого режиссера Дмитрия Бикбаева в намоленных стенах.

С одной стороны получилось очень смелое, креативное, авангардное высказывание, но с другой спектакль затрагивает очень традиционные для Художественного театра темы. Ведь когда-то его история началась с чеховской "Чайки", где речь идет про взаимоотношения молодого художника с родителями, возлюбленной и коллегами по профессиональному цеху. Схожая фабула. конфликт и интриги и в пьесе драматурга, сценариста, юриста и бывшего зама Генпрокурора России Александра Звягинцева.

"Главное действующее лицо спектакля – семья, на которую обрушивается испытание конфликтом поколений, – говорит Звягинцев. – Нетерпимость проникает семью, превращая в непримиримых врагов родных и близких людей".

Сюжет в общем-то прост – дочь высокопоставленного полицейского оказывается связанной с группой акционистов, устраивающих неугодные власти перформансы. Тут можно вспомнить и скандальные акции Павла Павленского, который зашивал себе рот, прибивал мошонку гвоздем к каменной брусчатке, отрезал себе ножом мочку уха, и выходку Олега Мавроматти, которого прибили к деревянному кресту, а на спине гвоздем вырезали слова: "Я не сын бога", и одновременный секс нескольких пар в биологическом музее, который накануне президентских выборов 2008 года устроила группа "Война"...

Появилось даже течение "художники от протеста". И именно о таких героях скандальной и криминальной хроники и идет речь в спектакле Дмитрия Бикбаева. Но это еще и спектакль о тотальном одиночестве каждого из нас, где каждый счастлив только в собственном "Инстаграме". Гаджеты, которые в спектакле, как и в жизни, повсюду, часто заменяют нам самых близких людей. Хотя, по сути, это всего лишь игрушка. Как мишка в руках у девочки (Софья Крылова), которая появляется на сцене на протяжении всего спектакля. Поиском этого внутреннего ребенка в каждом из нас и занят режиссер.

Бигабаев подобрал очень точные типажи – холодная, надменная и строгая Калерия (Ирина Линдт), ее сдержанная и правильная дочь Надя (Екатерина Рокотова) и непокорная, дерзкая, свободолюбивая наследница (Мирослава Карпович). На наших глазах разворачивается семейная драма, которая захлестывает и накрывает, словно лавина. Режиссер задает такой мощный ритм спектаклю, что кажется, ты мчишься на американских горках и нет даже секунды перевести дух.

Звездные имена в спектакле, безусловно, добавят ему популярности и сделают кассу. Но главное, на кого пойдет народ, это сам Дмитрий Бикбаев. Он появится на поклоне, чтобы утонуть в многочисленных букетах и пакетах с подарками. Фанаты, влюбленные в него еще со времени "Фабрики звезд", во время полутора часов "Стрима" были на стреме, что успеть прикоснуться к кумиру.