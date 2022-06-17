Что она с собой сделала: Брошенная Прилучным Карпович изменилась до неузнаваемости

Мирослава Карпович внезапно сменила имидж.

На протяжении долгого времени народ бурно обсуждал личную жизнь актрисы. Дело в том, что ее заподозрили в романе с бывшим супругом Агаты Муцениеце Павлом Прилучным. Сами актеры никак не комментировали слухи вокруг себя, а вот бдительные поклонники проводили целые расследования, чтобы вывести скрытную Мирославу Карпович на чистую воду.

Так, фанатам удалось выяснить, что звезды отечественного кино находились в одно и то же время в одних и тех же местах. Потом Павла Прилучного стали частенько видеть с бывшей женой, а звезда "Папиных дочек" тем временем выкладывала неоднозначные посты в соцсетях на тему предательства и разбитом сердце. А позже актер посвятил целый пост своей коллеге по творческому цеху, в котором фанаты разглядели намеки на расставание.

Как бы там ни было, Павел Прилучный сейчас отдыхает в теплых краях с Зепюр Брутян, снимавшейся с ним вместе в сериале "Клетка", и даже прихватил с собой детей. В общем, очевидно, что коротает время не в компании Мирославы Карпович. Ну, а звезда "Папиных дочек" неожиданно для всех изменилась до неузнаваемости.

То, что она с собой сделала, наверняка шокировала народ. Поклонники привыкли видеть ее нежной шатенкой, как вдруг она решила перекрасить волосы в рыжий цвет. Свои изменения во внешности Мирослава Карпович никак не прокомментировала, хотя, если верить психологам, можно предположить, что таким образом она справляется с эмоциональными переживаниями.