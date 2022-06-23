Остались Маликов и Пресняков: кого смерть заберет после убитого инфарктом Юры Шатунова

Маликов и Шатунов – люди одного поколения. Диме – 52, Юре было 48. Они и начинали практически одновременно.
25 июня 1988 года в Парке Горького с песнями "Лунный сон" на стихи Лилии Виноградовой и "Ты моей никогда не будешь" на стихи Давида Самойлова Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену и сразу же стал популярным.
На другом конце страны в это же самое время руководитель кружка художественной самодеятельности Оренбургской школы-интерната № 2 Сергей Кузнецов выпустил первый альбом "Ласкового мая".
В начале 90-х Дмитрий Маликов впервые выступил с двумя сольными концертами на главной концертной площадке СССР — в СК "Олимпийский". Тогда же Юрий Шатунов получает приглашение от Аллы Пугачевой принять участие в ее "Рождественских встречах" с новой песней "Звездная ночь". Тоже в "Олимпийском".
В хит-параде "Звуковой дорожки" газеты "Московский комосомолец" в разделе "Открытие года" имя Дмитрия Маликова шло следом за "Ласковым маем". А далее значились Евгений Белоусов и Владимир Пресняков.
"Поп-герои 80-х – начала 90-х, – горюет Маликов. – Осталось двое. Светлая память Жене и Юре". Кто же уйдет следующим?..