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Шоу-бизнес
Остались Маликов и Пресняков: кого смерть заберет после убитого инфарктом Юры Шатунова

Остались Маликов и Пресняков: кого смерть заберет после убитого инфарктом Юры Шатунова

Новость о скоропостижной смерти 48-летнего Юрия Шатунова стала шоком для всех. Причиной ухода певица стал острый трансмуральный инфаркт миокарда. Кончиной коллеги потрясен его коллега Дмитрий Маликов.

Продолжение: "Разница 30 лет": Пресняков потыкал в смазливую пигалицу за спиной у жены
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Маликов и Шатунов – люди одного поколения. Диме – 52, Юре было 48. Они и начинали практически одновременно.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

25 июня 1988 года в Парке Горького с песнями "Лунный сон" на стихи Лилии Виноградовой и "Ты моей никогда не будешь" на стихи Давида Самойлова Дмитрий Маликов впервые вышел на большую сцену и сразу же стал популярным.

На другом конце страны в это же самое время руководитель кружка художественной самодеятельности Оренбургской школы-интерната № 2 Сергей Кузнецов выпустил первый альбом "Ласкового мая".

В начале 90-х Дмитрий Маликов впервые выступил с двумя сольными концертами на главной концертной площадке СССР — в СК "Олимпийский". Тогда же Юрий Шатунов получает приглашение от Аллы Пугачевой принять участие в ее "Рождественских встречах" с новой песней "Звездная ночь". Тоже в "Олимпийском".

В хит-параде "Звуковой дорожки" газеты "Московский комосомолец" в разделе "Открытие года" имя Дмитрия Маликова шло следом за "Ласковым маем". А далее значились Евгений Белоусов и Владимир Пресняков.

"Поп-герои 80-х – начала 90-х, – горюет Маликов. – Осталось двое. Светлая память Жене и Юре". Кто же уйдет следующим?..

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 18:01
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