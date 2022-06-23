Был рак: Шатунов умер после попойки с друзьями

Как сообщают Телеграм-каналы, перед смертью Юрий Шатунов весело отдыхал с друзьями. 22 июня у них было веселое застолье, а утром 23-го компания собиралась пойти на рыбалку.
Артист выпивал с товарищами, на столе был свежий рак, другая вкусная закуска. Беды ничто не предвещало. В районе 23 часов внезапно артист стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.
Там звезду "Ласкового мая" пытались привести вернуть в нормальное состояние, но потом решили вызвать карету "Неотложки", чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице Подмосковье. В карете скорой у исполнителя хита про "Белые розы" остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он умер.
Причиной смерти Шатунова стал острый трансмуральный инфаркт миокарда. О дате и месте прощания с певцом будет сообщено позже.