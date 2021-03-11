Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Дмтрий Маликов — советский и российский композитор, пианист, певец, актер, продюсер и телеведущий. Народный артист Российской Федерации.

Окончил музыкальную школу, в 1985—1989 годах учился в музыкальном училище при Московской консерватории, в 1994 году закончил с отличием Московскую государственную консерваторию (по классу фортепиано). Творческой деятельностью начал заниматься в 15 лет.

За 30 лет сольной карьеры им создано более ста песен, преимущественно в жанре любовной лирики. Многие из них стали хитами, отмеченными различными наградами и пользующимися широкой популярностью у зрительской аудитории всех возрастов.

Дмитрий Маликов совмещает работу в популярных жанрах и классической музыке. Также он выступает с новаторскими шоу, сочетая инструментальные композиции с театрализованными представлениями.