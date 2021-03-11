Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Дмитрий Юрьевич Маликов

Певец, композитор
Дмитрий Юрьевич Маликов
  • Дата рождения: 29 января 1970
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Елена Маликова
  • Дети: Стефания, Ольга Изаксон (приемная), сын (родился 24 января 2018 года)

Дмтрий Маликов — советский и российский композитор, пианист, певец, актер, продюсер и телеведущий. Народный артист Российской Федерации.

Окончил музыкальную школу, в 1985—1989 годах учился в музыкальном училище при Московской консерватории, в 1994 году закончил с отличием Московскую государственную консерваторию (по классу фортепиано). Творческой деятельностью начал заниматься в 15 лет.

За 30 лет сольной карьеры им создано более ста песен, преимущественно в жанре любовной лирики. Многие из них стали хитами, отмеченными различными наградами и пользующимися широкой популярностью у зрительской аудитории всех возрастов.

Дмитрий Маликов совмещает работу в популярных жанрах и классической музыке. Также он выступает с новаторскими шоу, сочетая инструментальные композиции с театрализованными представлениями.

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь
Дмитрий Маликов устроил трогательный сюрприз дочери в ее день рождения. Поступок артиста который не оставил наследницу равнодушной. В день, когда Стеше исполнилось 26 лет, певец создал видео из архивных фотографий, запечатлевших самые важные моменты их совместной жизни.

Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар"

Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар"
Юра Борисов стал символом надежды и гордости для отечественных зрителей. Российский актер не удостоился премии "Оскар", зато вдохновил свои успехом тысячи людей по всему миру. Номинирование Борисова на престижную награду уже сама по себе является историческим событием.

Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности

Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности
Сегодня Стефания Маликова празднует свой юбилей. Дочери известного певца Дмитрия Маликова исполнилось 25 лет. В этот особенный день она решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями из детства и поразмышлять о том, что бы она сказала себе в юности.

Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям

Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям
Дмитрий Маликов признался в том, что он все меньше времени проводит с супругой. Эти слова вызвали волну обсуждений среди поклонников и светских обозревателей. Музыкант, которому в этом году исполнилось 54 года, откровенно заявил, что предпочитает проводить свободное время с друзьями, а не с женой Еленой.

Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они?

Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они?
В мире шоу-бизнеса есть сильная тенденция, когда дети знаменитостей идут по стопам своих родителей или выбирают собственный путь к славе. Давайте рассмотрим некоторых известных отцов и их не менее интересных дочерей, которые привлекли внимание публики. Дэвид Бекхэм и Харпер Севен БекхэмХарпер Севен Бекхэм — младшая дочь Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм.

"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление

"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление
Четыре года – это много или мало? Для Дмитрия Маликова этот внушительный срок был окрашен яркими красками сотрудничества с одним из крупнейших маркетплейсов в РФ. Сложная и интересная работа, помноженная на профессионализм съемочной команды, подарила артисту исключительный опыт и стала неотъемлемой частью его жизни. Зрители полюбили ироничные рекламные ролики с участием Маликова, где он мастерски примерял на себя разные образы, неизменно вызывая улыбку. Именно поэтому новость о завершении этапа сотрудничества с этим маркетплейсом, опубликованная артистом в его телеграм-канале, вызвала у поклонников целую бурю эмоций.

После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду

После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду
Российский певец Дмитрий Маликов поделился новостями о свой жизни, актуализировав тему, которую не принято обсуждать. Музыкальный исполнитель поверг в шок своих поклонников заявлением.

"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян

"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян
В понедельник утром знаменитый певец сел за руль и повез сына в школу, о чем сообщил поклонникам. Казалось, ничего особенного не произойдет, и вдруг – удар... Взволнованные поклонники не сразу поняли, что произошло.

"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин

"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин
Певец Дмитрий Маликов славится своей искренней любовью к поклонникам, а особенно к их женской части. Недавно артист опубликовал очередное тому подтверждение. Советский и российский эстрадный певец Дмитрий Маликов отправился в небольшой концертный тур.

Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание

Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание
Популярный певец Дмитрий Маликов поделился советами в "амурных" делах. Дмитрий Маликов занимает ведущую позицию исполнителя романтических композиций.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения