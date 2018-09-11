Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялось вручение премии "Человек года 2018" по версии журнала GQ. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей. Особенно выделились певец Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией и беременная телеведущая Регина Тодоренко. По мнению модных критиков, ожидающая первенца Регина явно перестаралась с платьем, ее образ назвали траурным и чересчур помпезным. Зато ту же Стефанию Маликову похвалили за неординарность наряда.
В Сочи завершился музыкальный конкурс
Звезда "Дома-2" побила балерину
Звезды считают питомцев членами своей семьи
Девушка не только необычайно красива, но и талантлива
В Сочи проходит фестиваль молодых исполнителей
Юлия Ефременкова похвасталась изменением внешности
Певец прославился еще в юности
Певица не стала "заморачиваться" и появилась на сцене в джинсах
Анна Кравец не стесняется делиться своими снимками с миром
Красотка отдыхает в теплых странах
Актриса призналась, что ей не пришлось приспосабливаться
Андрей Наумов и Жан-Мишель высказались о своем уходе
Режиссер был госпитализирован
Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице