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Сен. 11, 2018
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Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

567

В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялось вручение премии "Человек года 2018" по версии журнала GQ. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей. Особенно выделились певец Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией и беременная телеведущая Регина Тодоренко. По мнению модных критиков, ожидающая первенца Регина явно перестаралась с платьем, ее образ назвали траурным и чересчур помпезным. Зато ту же Стефанию Маликову похвалили за неординарность наряда.

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