Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко

В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялось вручение премии "Человек года 2018" по версии журнала GQ. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей. Особенно выделились певец Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией и беременная телеведущая Регина Тодоренко. По мнению модных критиков, ожидающая первенца Регина явно перестаралась с платьем, ее образ назвали траурным и чересчур помпезным. Зато ту же Стефанию Маликову похвалили за неординарность наряда.