Миллионы долларов и квартиры: родные делят шикарное наследство внезапно умершего Шатунова

На 49-м году жизни скоропостижно умер бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Он скончался от острой сердечной недостаточности в больнице подмосковного города Домодедово.

В январе 2007 году Юрий Шатунов женился. От жены Светланы у него было двое детей – сын Дэннис (род. 05.09.2006) и дочь Эстелла (род. 13.03.2013, г. Бад-Хомбург, Германия). Они-то и являются сегодня основными наследниками. Сейчас им предстоит заняться организацией достойных похорон, а через полгода вступить в наследственные права.

У Юрия Шатунова была однокомнатная квартира в Южном округе столицы на Кантемировской улице. Он получил ее от государства при помощи Юрия Лужкова, выйдя из детдома. Имелась у популярного исполнителя и квартира площадью в 60 квадратных метров в городе Сочи – подарок бывшего продюсер Андрея Разина. А Мюнхене, где певец жил в последние два десятилетия, у него был шикарный особняк с собственной студией. Дом стоимостью в 10 миллионов долларов артист очень любил.

Общая стоимость недвижимости Шатунова превышает, как говорят эксперты, 13 миллионов долларов. Кроме того, у певца были счета в ряде иностранных банков и несколько автомобилей "люксовых" марок.

"Я думаю, у Юры были внебрачные дети, которые сейчас появятся и тоже будут претендовать на его шикарное наследство", – рассказал "Дни.ру" друг детства исполнителя. Он считает, что тяжба будет громкой и скандальной.