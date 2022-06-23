Господи, упокой его душу: что перед смертью успел прошептать Юра Шатунов

Шатунов ел раков, пил пиво, когда в районе 23 часов 22 июня внезапно стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружилось, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине – в село Растуново, что в городском округе Домодедово Московской области. Там его пересадили в скорую и отправили в домодедовскую больницу, что примерно в 20 минутах езды.
По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце. "У меня спазм" – прошептал кумир миллионов. И это были последние слова звезды "Ласкового мая".
Теперь наверняка будут разные инсинуации – мол, певец был пьян. Поэтому его друзья сразу сказали, что пил он умеренно и не ел никаких продуктов, которые могли бы вызвать ухудшение состояния здоровья. При этом они отмечают, что Юрий Шатунов был удручен и находился в плохом моральном состоянии из-за череды судебных процессов по поводу песен "Ласкового мая".
У певца осталась жена и двое детей. О дате и месте прощания будет сообщено позднее. Господи, упокой его душу!