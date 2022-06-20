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Шоу-бизнес
Запахло разводом? Рассказавшая о супруге Кудрявцева разразилась гневной тирадой

Запахло разводом? Рассказавшая о супруге Кудрявцева разразилась гневной тирадой

Лера Кудрявцева призналась, что все хозяйство лежит на ее хрупких плечах.
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Девять лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Позже телеведущая подарила супругу дочь. Семья живет счастливо. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные публикации знаменитостей в социальных сетях. Но как обстоят дела на самом деле?

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Говоря о быте в программе "Хватит слухов", 51-летняя Кудрявцева пожаловалась, что дома все по хозяйству делает она. Однако это вовсе не значит, что ее супруг избегает своих обязанностей. У Игоря есть помощник. По словам телеведущей, мужские дела в ее семье разделяются между Макаровым и другим человеком.

При этом о мужчинах разочарованная Кудрявцева высказалась нелестно. Она разразилась гневной тирадой, заявив, что нынче мужчины мельчают. Мол, у женщин "появились яйца", а настоящие мужчины канули в небытие. Некоторые зададутся вопросом: неужели, казалось, в крепкой семье все-таки запахло разводом? Вовсе нет. Конечно же, избранник Леры не входит в число слабых мужчин.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лера Кудрявцева вновь станет мамой. На сей раз – крестной. Ее подруга Екатерина Гордон, которая воспитывает двоих сыновей, ждет еще одного ребенка.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 22:09 Источник: YouTube-канал "Центральное телевидение" ✓ Надежный источник
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