Запахло разводом? Рассказавшая о супруге Кудрявцева разразилась гневной тирадой

Девять лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Позже телеведущая подарила супругу дочь. Семья живет счастливо. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные публикации знаменитостей в социальных сетях. Но как обстоят дела на самом деле?
Говоря о быте в программе "Хватит слухов", 51-летняя Кудрявцева пожаловалась, что дома все по хозяйству делает она. Однако это вовсе не значит, что ее супруг избегает своих обязанностей. У Игоря есть помощник. По словам телеведущей, мужские дела в ее семье разделяются между Макаровым и другим человеком.
При этом о мужчинах разочарованная Кудрявцева высказалась нелестно. Она разразилась гневной тирадой, заявив, что нынче мужчины мельчают. Мол, у женщин "появились яйца", а настоящие мужчины канули в небытие. Некоторые зададутся вопросом: неужели, казалось, в крепкой семье все-таки запахло разводом? Вовсе нет. Конечно же, избранник Леры не входит в число слабых мужчин.
Ранее "Дни.ру" писали, что Лера Кудрявцева вновь станет мамой. На сей раз – крестной. Ее подруга Екатерина Гордон, которая воспитывает двоих сыновей, ждет еще одного ребенка.