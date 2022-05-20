"Любовь моя!": Кудрявцева на старости лет бросила мужа ради стройного красавца

Стало известно, с кем провела время Лера Кудрявцева в свой день рождения.

Продолжение: "Мне вообще плевать, что там говорят": Кудрявцева разразилась гневной тирадой прямо на глазах у публики

Вечно молодая блондинка Лера Кудрявцева разменяла шестой десяток. Накануне ведущей шоу "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" исполнился 51 год. В этот день знаменитость на время бросила своего супруга Игоря Макарова, чтобы встретиться с другим важным для нее мужчиной.

Кудрявцева отправилась к стройному красавцу – 39-летнему певцу Сергею Лазареву, с которым когда-то состояла в романтических отношениях. "Вот она любовь моя!", – признался артист. Увидев давнего друга, Лера расплылась в улыбке и кинулась в его объятия, а после отправилась с ним в ресторан, где поговорила с ним о жизни. "Скромные посиделки в наше время", – рассказала телезвезда поклонникам.

В день рождения Кудрявцева показала фанатам, какой подарок получила от своей дочери. Они узнали, что наследница подарила ведущей рисунок. А вот что вручил блондинке ее супруг, неизвестно. Этим знаменитость не делилась с подписчиками в соцсетях.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что думает о пластической операции. Телеведущая хочет сделать подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе. Такими мыслями звезда экрана поделилась во время беседы с Татьяной Васильевой и Олесей Железняк во время съемок шоу "Секрет на миллион".