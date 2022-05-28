"Беременность протекает благоприятно": Кудрявцева скоро станет матерью

Лера Кудрявцева – счастливая мать двоих детей. От первого брака у нее есть уже взрослый сын Жан, а от третьего – дочь Маша, которую телезвезда родила в 2018 году. Как оказалось, вскоре в дружной семье будет пополнение. Кудрявцева готовится стать матерью. Однако пока что только крестной.
Телеведущая давно уже находится в дружеских отношениях с Катей Гордон. Накануне звездная блондинка заявила, что скоро станет матерью – женщина уже несколько месяцев находится в интересном положении. Сообщается, что крестить малыша будет именно Лера Кудрявцева. Так что в семье теледивы появится еще один ребенок.
Прокомментировал ситуацию помощник радиоведущей. По его словам, звездные блондинки встретились на мероприятии несколько дней назад, где Гордон предложила Кудрявцевой породниться, крестив ее ребенка. "Беременность протекает благоприятно", – отметил источник.
Напомним, что сама ведущая "Секрет на миллион" обрела счастье в браке с Игорем Макаровым. Спортсмен моложе своей супруги, однако это не помешало семейной идиллии. В сорок семь лет Кудрявцева во второй раз стала мамой. По словам телеведущей, она смогла сделать это без помощи ЭКО и суррогатной матери.