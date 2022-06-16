"Еще и беременная!": 51-летняя Кудрявцева снова станет мамой

Лера Кудрявцева находится в предвкушении радостного события.

51-летняя телеведущая уже около недели отдыхает в Сочи вместе со своей близкой подругой Екатериной Гордон. Знаменитости вместе со своими младшими детьми отлично проводят время – кадры с отдыха то и дело появляются в соцсетях обеих блондинок. На выступлении Кати Гордон, которое состоялось там же, Лера Кудрявцева вышла на сцену и очень трогательно представила подругу.

"Это моя лучшая подруга, потрясающий юрист, замечательный артист.... И она еще и беременная!" – с любовью объявила подругу Кудрявцева.

У Кати Гордон уже есть двое сыновей. В ноябре этого года на свет появится третий. Лера Кудрявцева как близкая подруга готовится стать крестной мамой новорожденного, и это для нее большая радость.

Напомним, что раньше лучшей подругой телеведущей была певица Жанна Фриске, скончавшаяся семь лет назад от рака. PR-менеджер Кати Гордон Андрей Карпов объяснил "ЭГ", что никто не сможет заменить блондинке покойную певицу. При этом Гордон заняла в сердце Кудрявцевой отдельное место и стала второй лучшей подругой. У звезд много общих интересов, они часто общаются, дружат семьями и даже отдыхают вместе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Кудрявцева станет мамой ребенка Гордон, пусть и крестной.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как трехлетняя дочь трясет с Леры Кудрявцевой неприличные суммы.