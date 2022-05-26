"Мне вообще плевать, что там говорят": Кудрявцева разразилась гневной тирадой прямо на глазах у публики

Каждую неделю на телеканал НТВ показывает новые выпуски шоу "Секрет на миллион", ведущий которого является Лера Кудрявцева. Блондинка задает гостям неудобные вопросы, обсуждает с ними их личную жизнь, переживет их боль, поддерживает и дает советы.
Этот проект нередко подвергался критике – как со стороны знаменитостей, так и стороны простых зрителей. Но Кудрявцевой все равно, в каком ключе обсуждают ее передачу, поскольку знает: миллионы людей любят это шоу. "Мне вообще плевать, что там говорят!", – разразилась гневной тирадой Лера на премии First Ladies & TOP Men Awards, которая прошла в Москве в среду, 25 мая.
Впрочем, критика тоже играет немаловажную роль, считает телеведущая. По ее словам, без таких оценок не было так интересно. Что конкретно имела в виду знаменитость, неясно.
Напомним, недавно Лера Кудрявцева отметила 51-летие. В день рождения, 19 мая, блондинка решила встретиться со своим давним другом – бывшим возлюбленным, 39-летним певцом Сергеем Лазаревым. Знаменитости провели время в ресторане и поделились с поклонниками видео. Подробнее об этом писали "Дни.ру".