Избила Киркорова, набросилась на Азизу, засудила Гагарину: скандальные выходки Ольги Кормухиной

1 июня Ольге Кормухиной исполняется 62 года. Ольга Борисовна – далеко не самая скандальная звезда отечественного шоу-бизнеса, но прозвище "кувалда" досталось ей неспроста. Артистка всегда без стеснения демонстрировала свой боевой характер и рубила правду-матку. Некоторые выходки звезды ограничивались тихими конфликтами, а другие оборачивались крупными скандалами.

Поссорилась с Пугачевой

В свое время Ольгу Кормухину и Аллу Пугачеву связывали профессиональные и дружеские отношения. Артистки отлично ладили, ездили друг к другу в гости и даже обменивались подарками из заграничных поездок. Однако все это рухнуло из-за одного неприятного инцидента в Театре песни Примадонны.

Как-то раз Пугачева упрекнула Кормухину в том, что она с ней не советуется. Певица оскорбилась таким обвинением и не смогла сдержать эмоций. Ссора закончилась тем, что Ольга Борисовна по собственной воле покинула Театр песни и ушла в самостоятельное плавание.

Для Примадонны такая выходка близкой подруги стала настоящим потрясением. После ссоры певицы надолго прекратили общаться и смогли наладить связь только спустя годы. Однако о былой дружбе речь уже не шла.

Избила Киркорова

Ольга Кормухина не отрицает, что ей достался непростой и бойкий характер. Нередко жертвой боевого настроя певицы становился Филипп Киркоров, с которым у нее уже давно сложились непростые отношения. Их разногласия часто заканчивались ссорами, а иногда дело даже доходило до драки.

Филипп Бедросович жаловался, что ему доставалось из-за вражды рока и поп-музыки, но у Ольги Борисовны есть своя версия событий. По словам певицы, она нападала на исполнителя хита "Зайка моя" только за дело. Однажды, например, Кормухина набросилась на Киркорова с кулаками после того, как он распустил о ней слухи.

Устроила трепку Азизе

С момента убийства Игоря Талькова Азиза неоднократно подвергалась травле. Народ обвинял певицу в том, что она не предотвратила трагедию, а та всеми силами защищалась от нападок. В одном из телешоу звезда рассказала, якобы музыкант был не без греха и однажды пытался свести ее с криминальным авторитетом. Однако многие не поверили в эту историю. В том числе Ольга Кормухина.

Кормухина встретила певицу в студии программы "Секрет на миллион" и устроила ей трепку. Звезда набросилась на Азизу со словами о том, что та якобы "замарала грязью" имя Талькова. К счастью, ведущей шоу Лере Кудрявцевой удалось сгладить конфликт.

Засудила Гагарину

В 2019 году Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину. Камнем преткновения стала песня Виктора Цоя "Кукушка", которую знаменитости перепели с разницей в несколько лет. В 2011 году свою версию хита явила миру Кормухина, а в 2015-м эти же строчки исполнила Гагарина. "Кукушка" в исполнении Полины зацепила многих слушателей, но Ольга Борисовна не разделила их восторгов.

Звезда заявила, что Полина Гагарина и автор аранжировки Константин Меладзе украли ее идею. Кормухина решила добиться наказания через суд, но разбирательство завершилось в пользу ответчицы. Впрочем, сын Цоя тоже не имел никаких претензий ни к Полине, ни к Константину.