Оскорбленная Кормухина хлопнула дверью после публичной ссоры с Пугачевой

Певица и Примадонна долгое время были подругами, однако инцидент в Театре песни повлиял на их отношения. Пугачева предъявила Кормухиной серьезное обвинение в том, что она никогда с ней не советуется.
Такой выпад сильно оскорбил Ольгу Борисовну, она не считала нужным ни с кем советоваться. Ссора произошла публично при других членах труппы театра и руководстве. В итоге Кормухина решила уйти, хлопнув дверью и отправиться в самостоятельное плаванье. "Пугачева, конечно, обиделась на меня", – отметила певица.
Ольга Кормухина не жалеет о своем радикальном решении, а вот для Примадонны оно стало ударом. Певицы дружили и очень уважали талант друг друга. После публичной ссоры они долго не общались. Но через несколько лет возобновили контакты, пусть и не такие частые.
Ранее Ольга Кормухина ввязалась в скандал с певицей Азизой. Ольга Борисовна всегда выступала за справедливость, за что часто получала. У певиц был давний конфликт, который дошел до точки на шоу "Секрет на миллион". Звезды устроили настоящие разборки с криками и упреками.
Взрывной характер певицы хорошо известен многим коллегам. Ее уважают и даже побаиваются за умение говорить правду в лицо. Именно это качество в ней больше всего ценила Алла Пугачева.
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