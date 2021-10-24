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Шоу-бизнес
Оскорбленная Кормухина хлопнула дверью после публичной ссоры с Пугачевой

Оскорбленная Кормухина хлопнула дверью после публичной ссоры с Пугачевой

В эфире программы "Секрет на миллион" Ольга Кормухина рассказала о недомолвках с Аллой Пугачевой.

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прочитано 2140 раз

Певица и Примадонна долгое время были подругами, однако инцидент в Театре песни повлиял на их отношения. Пугачева предъявила Кормухиной серьезное обвинение в том, что она никогда с ней не советуется.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Ольга Борисовна Кормухина

Ольга Борисовна Кормухина певица, режиссер

Такой выпад сильно оскорбил Ольгу Борисовну, она не считала нужным ни с кем советоваться. Ссора произошла публично при других членах труппы театра и руководстве. В итоге Кормухина решила уйти, хлопнув дверью и отправиться в самостоятельное плаванье. "Пугачева, конечно, обиделась на меня", – отметила певица.

Ольга Кормухина не жалеет о своем радикальном решении, а вот для Примадонны оно стало ударом. Певицы дружили и очень уважали талант друг друга. После публичной ссоры они долго не общались. Но через несколько лет возобновили контакты, пусть и не такие частые.

Ранее Ольга Кормухина ввязалась в скандал с певицей Азизой. Ольга Борисовна всегда выступала за справедливость, за что часто получала. У певиц был давний конфликт, который дошел до точки на шоу "Секрет на миллион". Звезды устроили настоящие разборки с криками и упреками.

Взрывной характер певицы хорошо известен многим коллегам. Ее уважают и даже побаиваются за умение говорить правду в лицо. Именно это качество в ней больше всего ценила Алла Пугачева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
24 октября 2021, 17:15 Источник: "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Народ
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по харе пугачина получила еще и от Джуны
Феня Калифман
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"...Пугачева предъявила Кормухиной серьезное обвинение в том, что она никогда с ней не советуется....". Кормухина, будучи с серпентарии бездарно-завистливой Пугачёвой, никого не поставив в известность поехала выступать на Фестиваль "Сопот-89", где поляки нарекли Ольгу русской Тиной Тернер. Пугачиха пришла в ярость, давилась своей желчью. И, по возвращению Ольги из Польши, Пугачёва решила "построить" Кувалду Борисовну. На Ольгу, где сядешь, там и вокзал....Харкнула Пугачихе в морду и ретировалась из пугачёвского зоопарка.
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