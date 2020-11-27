Гагарина вышла сухой из воды после громкого скандала

В конце прошлого века песня "Кукушка", исполненная Виктором Цоем, стала настоящим хитом. Позже свою версию композиции представила Земфира. Девять лет назад "Кукушку" впервые перепела Ольга Кормухина.
Полина Гагарина исполнила хит группы "Кино" в 2015-ом. Композиция стала саундтреком фильма "Битва за Севастополь". Тогда эту версию "Кукушки" одобрил сын Виктора Цоя Александр. Ольга Кормухина, в свою очередь, заявила: певица Полина Гагарина и автор аранжировки Константин Меладзе украли ее идею.
Летом 2019-го заслуженная артистка России из-за авторских прав обратилась в правоохранительные органы. Полтора года Тверской суд Москвы рассматривал иск Кормухиной. Инстанция неоднократно обращала внимание на недостаток доказательств. В итоге иск артистки отклонили.
Разрешить спор пытался Александр Цой. Он не видел оснований для судебных разбирательств, поскольку сам не имел претензий к Полине или Константину. Ранее Гагарина обнародовала письмо сына лидера группы "Кино", где он высказал свое мнение.
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