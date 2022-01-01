Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

Уходящий год был полон на события. Напомним о самых громких скандалах в российском и зарубежном шоу-бизнесе.

Дмитрий Губерниев против Ольги Бузовой

Летом этого года Ольгу Бузову пригласили в студию канала "Матч ТВ", чтобы поддержать наших футболистов перед важным выступлением. В ходе программы журналист Дмитрий Губерниев неудачно подшутил над певицей, поинтересовавшись, пьет ли она коньяк по утрам. Комментатор использовал известную цитату из произведения Астрид Линдгрен, но его собеседница этого не поняла. Ольга Бузова решила, что журналист публично унизил ее и расплакалась прямо в студии. Поведение певицы обернулось против нее и стало поводом для множества дальнейших шуток.





Филипп Киркоров и рэпер Дава против всех

Скандал с королем поп-музыки Филиппом Киркоровым и его молодым фаворитом Давидом Манукяном и вовсе растянулся на несколько месяцев. Дело в том, что еще в начале лета эпатажные артисты устроили настоящую провокацию, появившись на красной дорожке премии Муз-ТВ в образе молодоженов. Музыканты прибыли на церемонию на свадебном лимузине в сопровождении десяти полуголых мужчин. В народе Киркорова и Даву тут же окрестили "голубками", а их перфоманс – "гей-свадьбой".

Этот случай наделал так много шумихи, что им даже заинтересовались в соответствующих органах. В результате в ноябре канал "МУЗ-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за трансляцию скандальной церемонии, которую расценили как пропаганду ЛГБТ. Кстати, на той же церемонии отличился и молодой тиктокер Даня Милохин, который появился на мероприятии в половине платья.

Лариса Долина против Вали Карнавал

В апреле этого года Лариса Долина и ее молодая коллега Валя Карнавал встретились на ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Услышав пение юной тиктокерши, народная артистка не сдержала эмоций и резко раскритиковала Карнавал. Звезда отечественного джаза заявила, что музыке нужно учиться и только после этого можно выходить к зрителям. Впрочем, Карнавал с ней не согласилась. В результате диалог перерос в настоящий конфликт, о котором еще долго судачил весь российский шоу-бизнес.

Анастасия Макеева против бывшей жены своего мужа

Для Анастасии Макеевой скандальным выдалась чуть ли не большая часть уходящего года. Актриса построила свое счастье с женатым отцом четверых детей – Романом Мальковым, который приехал в Россию на заработки. Ради Макеевой Мальков оставил семью и развелся с женой Светланой. Однако Малькова предательства не стерпела. Женщина стала активно поливать пару грязью в соцсетях, появляться в скандальных ток-шоу и требовать алименты. Сама Анастасия Макеева стала невольной заложницей этого скандала и неоднократно вступала в диалог с соперницей. От переживаний и атак хейтеров актриса как-то даже оказалась на больничной койке.

Бритни Спирс против тирана-отца

Около 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца-тирана, который держал дочь под жестким контролем и не позволял самой распоряжаться своей жизнью. Поп-звезда отчаянно боролась за собственную свободу. Семейный скандал получил такой большой резонанс, что в поддержку певицы даже было организовано масштабное движение под названием Free Britney. Этой осенью исполнительнице наконец удалось добиться своего – суд принял решение, согласно которому Бритни избавилась от опеки отца. Этот день Бритни Спирс назвала самым счастливым в своей жизни.