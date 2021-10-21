"Клянусь, это была правда!": Кормухина устроила трепку Азизе на очной ставке

В эфире очередного выпуска шоу "Секрет на миллион" произошел скандал.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина всегда была за справедливость. Это всегда давалось нелегко. Конечно, проще всего сделать вид, что все хорошо, и ни с кем не ссориться. Но Ольга никогда не выбирала легких путей.

Кормухина стала очередной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Артистка известна своим конфликтным характером, на этот раз не обошлось без стычки.

Кормухина сцепилась в эфире шоу с певицей Азизой. Звезды устроили разборки на повышенных тонах прямо в студии. Не секрет, что коллеги конфликтуют уже давно. Две звезды эстрады не могут забыть былые обиды. Конфликт назревал годами и в итоге этот мыльный пузырь лопнул в студии программы, которая выйдет в эфир 24 октября в 14:00 мск.

"Послушай меня, клянусь, это была правда!" – кричала Азиза в адрес соперницы.



Впрочем, взрывной характер Кормухиной известен многим. Большинство представителей шоу-бизнеса недолюбливают ее и даже боятся.

Ведь все помнят, как недавно Кормухина решила засудить певицу Полину Гагарину за то, что она якобы украла у нее аранжировку песни "Кукушка". Тогда суд встал на сторону выпускницы "Фабрики звезд", но Кормухина все равно осталась при себе.