Популярная певица избила раскрывшего рот Киркорова: Я врезала ему за дело

Рок-певица Ольга Кормухина призналась, за что напала на Филиппа Киркорова.

Известная российская рок-исполнительница Ольга Кормухина, известная своим ярким, непростым характером, призналась в том, что однажды она набросилась на Филиппа Киркорова с кулаками за то, что он распускал о ней слухи.

Как оказалось народный артист Российской Федерации не просто распространял о Кормухиной сплетни, но и много чего додумывал. Певица обвинила Киркорова во лжи. Более того, однажды она лично услышала, как Филипп рассказывает своему директору неправдивую информацию о ней. Это разозлило рок-певицу и она набросилась на артиста с кулаками.

"Я врезала ему за дело. Киркоров говорил неправду", – пожаловалась Кормухина.

Тот факт, что у певицы тяжелый, бойкий характер сама Кормухина не отрицает. Она признается, что знает о том, что иногда с ней бывает сложно из-за ее харизмы и иногда чересчур боевого настроя. Однако это никак не расстраивает рок-исполнительницу, так как она считает, что характер не выбирают, и если она такой родилась, то ничего с этим уже не сделать.

Напомним, Кормухина на протяжении многих лет тесно дружила с бывшей супругой Филиппа Киркорова Аллой Пугачевой. Артистки были очень близки, однако в какой-то момент они сильно рассорились и, как известно, не общаются до сих пор.

Многие думали, что причина разлада кроется в непростых отношениях Кормухиной с Киркоровым, но на деле причина оказалась в другом. Певица призналась, что все дело – в конфликте с примадонной вокруг Театра песни.