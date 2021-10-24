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Шоу-бизнес
Популярная певица избила раскрывшего рот Киркорова: Я врезала ему за дело

Популярная певица избила раскрывшего рот Киркорова: Я врезала ему за дело

Рок-певица Ольга Кормухина призналась, за что напала на Филиппа Киркорова.
прочитано 6248 раз

Известная российская рок-исполнительница Ольга Кормухина, известная своим ярким, непростым характером, призналась в том, что однажды она набросилась на Филиппа Киркорова с кулаками за то, что он распускал о ней слухи.

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 Ольга Борисовна Кормухина

Ольга Борисовна Кормухина певица, режиссер

Как оказалось народный артист Российской Федерации не просто распространял о Кормухиной сплетни, но и много чего додумывал. Певица обвинила Киркорова во лжи. Более того, однажды она лично услышала, как Филипп рассказывает своему директору неправдивую информацию о ней. Это разозлило рок-певицу и она набросилась на артиста с кулаками.

"Я врезала ему за дело. Киркоров говорил неправду", – пожаловалась Кормухина.

Тот факт, что у певицы тяжелый, бойкий характер сама Кормухина не отрицает. Она признается, что знает о том, что иногда с ней бывает сложно из-за ее харизмы и иногда чересчур боевого настроя. Однако это никак не расстраивает рок-исполнительницу, так как она считает, что характер не выбирают, и если она такой родилась, то ничего с этим уже не сделать.

Напомним, Кормухина на протяжении многих лет тесно дружила с бывшей супругой Филиппа Киркорова Аллой Пугачевой. Артистки были очень близки, однако в какой-то момент они сильно рассорились и, как известно, не общаются до сих пор.

Многие думали, что причина разлада кроется в непростых отношениях Кормухиной с Киркоровым, но на деле причина оказалась в другом. Певица призналась, что все дело – в конфликте с примадонной вокруг Театра песни.

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24 октября 2021, 17:53 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Народ
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а зато Филипп отобрал у пугачаги все подарки
Гость884486
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Правильно сделала. Филя не мужчина, а баба сплетница. Да ещё и трусливый до усера. Когда женщину ударил сразу улетел в Израиль и там психбольным прикинулся, чтобы задницу свою от тюрьмы спасти. Плакал там, жалился, что он бедный несчастный такой, нервный срыв у него видите ли. Гнилой человек. Разжирел как свинья. Уже и не слышно где он поёт. Только ходит по всем каналам о себе забыть не даёт. Пустой, глупый, никому не интересный нарцисс.
Тудар Тудаваки
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Оля правильно врезала румыну, надо было подпригнуть и врезать ещё и ещё.
Гость879579
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Заднеприводной Филлипок - позорище так называемой Российской эстрады. Каждое его мерзкое появление вызывает отвращение и блевотину
Гость884470
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Есть свои Театры у Бабкиной, у Камбуровой, у Кадышевой, у Градского....Театр Пугачёвой находится в её бездонном влагалище.
Народ
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Народ
пугачеву била по харе-не только Кормухина но и Джуна
а Филипп отобрал у пугачаги все подарки
Народ
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пугачеву била по харе-не только Кормухина но и Джуна
Гость596870
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Жаль с ноги не добавила.
Врач нарколог Колесников
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Бей в рыло.
Гость883564
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киркоша мужиком и не был никогда, слащавый тщеславный прыщ, даже детей от бабы-жена толку родить не хватило, жто ж потрудиться надо, семью создать, обязанность...а тут никаких проблем, гуляй =не хочу...
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