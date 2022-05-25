Накинувшуюся на Пугачеву Бабкину окрестили лицемеркой: Это топорно

На днях неожиданно для всех народная артистка России Надежда Бабкина раскритиковала Аллу Пугачеву, которая сразу после начала спецоперации на Украине улетела в Израиль. Основательница ансамбля "Русская песня" призналась, что не понимает, как можно "плюнуть из-за границы" после бешеной поддержки от государства.
Журналист Отар Кушанашвили, который никогда не лезет в карман за словом, в своем ютуб-шоу "Каково?!" обвинил 72-летнюю артистку в лицемерии. Комментируя ее слова об Алле Борисовне, телеведущий заявил: "Если [делаешь интервью] лицемерные, как Надежда Бабкина, <...> ну тогда это топорно".
Кстати, Бабкина накинулась с критикой в адрес Пугачевой во время пресс-конференции, на которой также присутствовали Николай Басков, Лариса Долина, Олег Газманов и Григорий Лепс. Однако они отказались говорить, как относятся к длительной поездке примадонны российской эстрады в Израиль.
Ранее продюсер Сергей Лавров сказал, что Максим Галкин "тащит в западню" свою жену Аллу Пугачеву. Мол, все это прекрасно понимают. Однакопромоутер не стал предрекать паре развод. Его слова приводили "Дни.ру".