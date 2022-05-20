"Гнать поганой метлой": Газманов, Бабкина и Басков попали под раздачу

На днях стало известно о создании Российской музыкальной ассоциации, председателем которой станет Николай Басков. Его поддержали такие звезды, как Олег Газманов, Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Лариса Долина – все они решили объединиться для поддержки молодых талантов и русской культуры.
Скандально известного блогера Лену Миро желание матерых звезд воспитывать молодое поколение почему-то ужасно разозлило. На своей странице в LiveJournal блогерша разнесла в пух и прах добрые намерения мастодонтов российской эстрады.
Миро искренне не понимает, почему пожилые люди все время хотят кого-то воспитывать. Она считает, что современной молодежи вовсе не нужна такая помощь и не надо ее "долбать эсэсэром", которого никто из нынешних молодых людей давно не помнит. Гораздо лучше, по мнению блогерши, если старики уйдут на покой и освободят дорогу начинающим артистам.
"Лучшая ваша помощь – это не мешать. Уйдите на покой, а? Сделайте доброе дело," – с мольбой обратилась к опытным воспитателям Миро.
Примечательно, что блогершу поддержали и многие ее подписчики. В комментариях в посту Миро Газманов, Бабкина, Басков и остальная компания вновь попали под раздачу недовольных пользователей.
"Гнать поганой метлой этих клещей", "Ну уберите уже этих ископаемых", "Уйдите, зомби," – написали возмущенные подписчики.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как изнуренная Надежда Бабкина гонит себя в могилу.