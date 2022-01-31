Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке

Далеко не все пары стремятся к тому, чтобы быть вместе сутками напролет. Некоторые предпочитают жить отдельно от своих вторых половинок. Сегодня такой формат отношений, который еще называют гостевым браком, интересен многим. Особенно часто подобные союзы встречаются среди занятых людей. А таких немало среди знаменитостей.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Певица состоит в отношения с мужчиной, который на 30 лет моложе ее, уже два десятилетия. В Сети регулярно появляются слухи о возможном расставании пары. Ведь свой союз спутники не зарегистрировали, к тому же, жить вместе им совсем не хочется.

Пока злые языки судачат, Бабкина и не думает жаловаться на свои отношения с молодым возлюбленным. Певица ничуть не страдает от того, что они с Евгением не делят быт. Более того, артистка считает, что во многом благодаря этому им и удалось построить крепкие отношения.

Никита и Татьяна Михалковы

Никита и Татьяна Михалковы женаты почти полвека, но, кажется, совсем не наскучили друг другу. Все дело в том, что супруги выбрали для себя формат гостевого брака. Эту модель отношений Никита Сергеевич подглядел у своих родителей, которые счастливо прожили вместе больше 50 лет.

Пока Никита Михалков живет в Москве, его жена наслаждается природой на загородной даче. А в свободное от работы и дел время супруги встречаются, проводят вместе праздники, ходят на мероприятия и собираются всей семьей.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

В 2017 году Сати Казанова стала женой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Супруги давно живут на две страны и чувствуют, что благодаря разлуке их брак только крепнет.

В свое время Сати признавалась, что ей просто необходимо время, которое она могла бы проводить наедине с собой. Поэтому формат отношений, когда муж и жена живут отдельно, паре более чем подходит. Однако исполнительница не отрицает, что им с мужем придется где-нибудь осесть вместе, если в семье родится малыш.

Игорь и Ольга Крутые

Игорь и Ольга Крутые зарегистрировали свои отношения больше 25 лет назад. При этом супруга Игоря Яковлевича живет и работает в США, а он проводит много времени в российской столице, на которой у него подвязаны почти все дела. Если поначалу Крутым с трудом удавалось переносить разлуку, то с годами долгие ожидания встречи и свидания в самолетах вошли в привычку.

Александр Панайотов и Екатерина Коренева

Летом прошлого года Александр Панайотов и его супруга Екатерина Коренева удивили поклонников неожиданным признанием в беседе с "Дни.ру". Как оказалось, пара живет на две квартиры и встречается только по ночам.

Екатерина рассказала, что раньше они с мужем уживались на ее жилплощади. Все изменилось, когда у пары появилась еще одна – буквально в 200 шагах от первой. С тех пор супруги расходятся по разным квартирам, чтобы решить свои дела, и воссоединяются только ночью.