"Тащит в западню": опальный Галкин безжалостно изводит старуху Пугачеву

Слухи о возможном расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина не прекращаются.

Продолжение: Объявлено о расставании Галкина и Пугачевой после 10 лет брака

Улетев в Израиль, Максим Галкин неожиданно для всех стал активно высказываться по поводу политической ситуации и комментировать последние новости. В то время как юморист четко дает понять, что не поддерживает спецоперацию на Украине, его супруга Алла Пугачева хранит молчание.

Некоторые политические и общественные деятели уже предложили возбудить уголовное дело против Галкина и обвинить его в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Из-за находящегося в опале мужа жизнь Аллы Борисовны изменилась.

Что ждет Галкина и Пугачеву в будущем, рассказал продюсер Сергей Лавров. По его словам, супруги, прожившие вместе более 10 лет, останутся вместе, вопреки слухам об их скором разводе. Однако, судя по словам собеседника BLITZ+, сейчас юморист изводит свою жену и, кажется, нисколько не жалеет об этом, продолжая антироссийские выпады.

"Все прекрасно понимают, что Галкин Пугачеву тащит в западню", – сказал Лавров.

Кстати, не так давно Алла Пугачева высказалась о возвращении в Россию. За границей артистку и ее мужа Максима Галкина встретил российский журналист, которому они рассказали, что планируют прилететь на родину к началу нового учебного года.