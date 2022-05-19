Бабкина камня на камне не оставила от укатившей за границу Пугачевой: Не понимаю, как можно плюнуть!

В шоу-бизнесе назревает новый скандал. Надежда Бабкина довольно эмоционально высказалась о покинувшей родину Алле Пугачевой.

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин, взяв с собой детей, улетели в Израиль. Уже тогда стали появляться слухи об эмиграции знаменитого семейства. Однако примадонна российской эстрады поспешила дать опровержение. Мол, реальная причина поездки – отдых и лечение.

Но прошло несколько месяцев. За это время Галкин записал несколько видеообращений, в которых дал понять, что не поддерживает действия российской армии на Украине. Как писали СМИ, против артиста могут возбудить уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ.

Антироссийские высказывания Галкина бросают тень на его знаменитую супругу, хоть та и не позволяла себе комментировать последние события. Поэтому публика не поверила словам 73-летней артистки о лечении за границей и продолжает думать, что она просто сбежала из страны.

Аллу Пугачеву неожиданно раскритиковала Надежда Бабкина. 72-летняя народная артистка сделала заявление, не оставив камня на камне от своей коллеги. "Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!", – выразила недоумение певица. Она считает, что каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.