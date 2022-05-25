"Это позорно!": Познавшая толк в проституции Бузова закатила скандал на всю страну

Раскрепощенная Ольга Бузова не стесняется называть вещи своими именами.

Экс-ведущая "Дома-2" посетила очередное светское мероприятие. Блондинка появилась на премии "Прорыв Года 2022", где была удостоена почетного звания "Королева трендов". Выйдя на сцену для получения заветной статуэтки, Ольга Бузова разошлась не на шутку. Как сообщил Пятый канал, певица выдала поистине пламенную речь, скорее напоминающую публичный скандал.

Ольга Бузова рассказала о том, что является трендом для нее самой и что таковым наоборот не является. С первым все просто: певица подчеркнула, что ценит дружбу, любовь семью, супружескую верность. Говоря об антитрендах, звезда распалилась и даже изменила тон.

"Быть крысой — это стремно! Быть ш*** — это позор!" – выдала на всю страну Бузова, невольно продемонстрировав, что знает некоторый толк в подлости и в проституции. Остается надеяться, что знания блондинки в этих областях носят лишь теоретический характер.

Когда скандальные кадры с Бузовой разошлись по Сети, пользователи тут же предположили, что ее адресатом был не кто иной, как новая девушка ее бывшего любовника – Давида Манукяна. Оказывается, молодая исполнительница Мари Краймбрери, которой приписывают роман с Давой, также присутствовала в зале.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как страстно мечтающую о ребенке Ольгу Бузову оглушили правдой.