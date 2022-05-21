"Не приведет ни к чему хорошему": страстно мечтающую о ребенке Бузову оглушили правдой

Ольга Бузова на днях призналась, что купила новую квартиру и даже подготовила комнату для будущего ребенка. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, есть ли у артистки шансы на счастливую семью.



По словам специалиста, популярным людям не так легко построить личную жизнь. И Ольга Бузова, которая 24/7 живет в социальных сетях, не исключение. "Когда у человека жизнь напоказ, создать пару еще сложнее. Не каждый мужчина готов к такому", – говорит психолог.

Помимо этого, считает Юлия Хадарцева, препятствует и уровень известности поющей ведущей, а также финансовые показатели, которые растут от проекта к проекту. Трудно найти мужчину, который "потянет" такую женщину, к тому же страстно мечтающую о ребенке.

Однако специалистка уверена, что у Ольги Бузовой, несмотря ни на что, есть шансы построить здоровые гармоничные отношения. "Скорее всего, ей нужен партнер равнозначный: по социальному и финансовому уровню, по популярности либо выше нее, с таким же уровнем успеха и трудоголизма. Конечно же, она может найти партнера "попроще", но вряд ли у нее получится выстроить с ними долгосрочный экологичный союз", – говорит Юлия Хадарцева.

Она также добавила, что с точки зрения семейной системы мужчина все равно идет первым, но с точки зрения партнерства мужчина и женщина должны быть на равных.

"Даже если Ольге начнет встречаться с тем, кто слабее нее, это, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Это будет тандем "мать-сын", – отметила психолог-расстановщик.

Специалистка добавила, что чем более медийный человек, чем выше он поднимается по социальной лестнице, следовательно, тем меньше около него равнозначных людей. "Кроме того, Ольга Бузова достаточно избирательна и честна. Она ищет настоящее здоровое партнерство и не разменивает себя по мелочам. В избраннике ей также важно, чтобы он придерживался ее ценностей, особенно семейных. Несмотря ни на что, я уверена, у нее большие шансы на построение крепкого, равнозначного, здорового союза", – оглушила правдой психолог.