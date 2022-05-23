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Шоу-бизнес
Будет счастлива, но при одном условии: на что должна пойти брошенка Бузова ради мужика

Будет счастлива, но при одном условии: на что должна пойти брошенка Бузова ради мужика

Почему Ольга Бузова на самом деле порвала с Дмитрием Тарасовым и Давидом Манукяном (Давой). Психолог назвала причины трагедий в личной жизни телезвезды.

Продолжение: "Торчат!": Возбужденный Киркоров вылизал интимную выпуклость Бузовой с чернющими сосками
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Несмотря на неудачи в личной жизни, Ольга Бузова не устает мечтать о семье и детях. Телеведущая мысленно готовится стать женой и матерью, но так и не повстречала мужчину, с которым она хотела бы построить совместное будущее. При этом время не стоит на месте. Поп-звезде уже 37-й год...

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Есть ли у Бузовой шанс на личное счастье, рассказала практический психолог Наталья Денисенко в беседе с "Дни.ру". Эксперт заключила: что бы ни говорила ведущая, она по сей день цепляется за предыдущие отношения. Якобы телезвезда хочет, чтобы новый роман хоть немного напоминал ей прошлое.

Денисенко попыталась объяснить, почему Ольга рассталась с предыдущими мужчинами. Говоря о Дмитрии Тарасове, психолог отметила: футболист – семейный человек, поэтому он хочет, чтобы его любимая была хранительницей очага. Бузова же была целиком и полностью погружена в карьеру, и не могла дать спортсмену то, что он хочет. Телеведущая хоть и мечтает о семье, отказываться от медийной жизни она не готова, подчеркнула Денисенко.

"Их отношения зашли в тупик, потому что Ольга хочет медийности, популярности, и при этом легких отношений, чего не смог дать Тарасов. Понимая то, что они разные люди и на его пути появилась девушка, которая поглощена им полностью, Дмитрий Тарасов отошел от Бузовой и потребовал развод", – объяснила психолог.

Она полагает, что Давид Манукян привлек Ольгу Бузову, потому что он немного похож на Тарасова по типажу. Он тоже является Рыбой по знаку зодиака. Однако Дава, напротив, обожает публичную жизнь и требует много внимания к себе. Бывшая ведущая "Дома-2" не захотела быть в тени своего возлюбленного, поэтому эти отношения завершились.

"Давид, на первый взгляд, все делал хорошо, но он более активен, более агрессивен, чем Тарасов. Ольга не выдержала этого. Дава на одной девушке долго не задерживается. Ради спортивного интереса он может завести девушку на стороне, которая ему и не особо-то нравится, а потом ее бросить. И так до тех пор, пока он не остепенится", – рассказала Денисенко.

Наталья Денисенко. Фото: личный архив

Эксперт считает, что Ольга Бузова все-таки будет счастлива, но при одном условии. "Ей нужно отойти от прежних отношений. Время ушло. Ей не следует искать вторую половинку наподобие Тарасова и Давы. Не нужно искать рыб. Ей надо искать мужчину менее знаменитого, который сможет уйти в тень и будет ее носить на руках и ей восхищаться. И когда она увидит, что ей восхищается муж, она будет очень хорошей женой", – завершила психолог.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2022, 06:23 Источник: Дни.ру
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