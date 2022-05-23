"Торчат!": Возбужденный Киркоров вылизал интимную выпуклость Бузовой с чернющими сосками

Ольга Бузова и Филипп Киркоров показали горячие ласки у всех на виду.

Король российской эстрады и поющая телеведущая, кажется, идеально дополняют друг друга, благодаря своей любви эпатировать публику. Музыкальная премия "Жара" отгремела почти неделю назад, а о внешнем виде экс-звезды "Дома-2" народ говорит до сих пор. Дело в том, что Ольга Бузова выперлась на красную дорожку в "голом платье".

Наряд теледивы был прозрачным, едва прикрывающим ее пикантные части тела. При этом просвечивающие соски она спрятала, заклеив их чернющими маленькими сердечками. Филипп Киркоров, к слову, в выборе наряда был более сдержанным. Но все равно нашел способ эпатировать публику – когда встретился со своей любимицей. Подсев к певице, он принялся осыпать ее комплиментами, лишенными скромности.

"Соски набухли! Они возбудились... два соска. Я вижу, они торчат!", – воскликнул очевидно возбужденный от вида Ольги Бузовой Филипп Киркоров.

Но самое горячее было впереди. Как передает "Пятый канал", внезапно поп-король лизнул нос поющей телеведущей прямо у всех на глазах. Благо, это была единственная интимная выпуклость экс-звезды "Дома-2", до которой добрался шаловливый язычок Филиппа Киркорова. Ольга Бузова, судя по ее выражению лица, сильно засмущалась от такого близкого контакта со своим другом.