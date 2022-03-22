"Он делает это так тонко": зависимая Утяшева о деспотичном поведении Воли

Гимнастка Ляйсан Утяшева замужем за комиком Павлом Волей уже десять лет. Спортсменка считает, что не прогадала, выбрав в мужья по-настоящему надежного парня. Павел оберегает Ляйсан от ненужных стрессов, берет на себя многие ее заботы.
Утяшева не скрывает, что находится в зависимости от супруга. Гимнастка не принимает решений, если не посоветовалась с Волей. Такое положение дел вполне устраивает Ляйсан.
Спортсменка рассказала, как много раз загоралась каким-нибудь профессиональным предложением, а потом, обговорив все с Павлом, отвечала потенциальному работодателю отказом. Как оказалось, Воля всегда находит правильные слова, чтобы повлиять на решение жены по тому или иному вопросу.
"Он делает это так тонко, что я вроде остаюсь при своем, но в разговоре меняю мнение", – рассказала Ляйсан в свежем интервью.
Многие контролирующее поведение Павла Воли могли бы назвать нездоровым или даже деспотичным, однако Ляйсан Утяшева придерживается другого мнения. Гимнастка считает, что нормальный мужчина заботится о своей женщине. Хорошему мужу не все равно, в каких проектах трудится его жена и какие люди ее окружают, полагает знаменитость.
У Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, добавим, подрастают двое отпрысков – сын Роберт и дочь София. Супруги души на чают в наследниках.