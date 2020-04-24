"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения

Певица Юлианна Караулова празднует 32-летие. День рождения знаменитость отмечает в самоизоляции, однако она рассказала, кого хотела бы видеть на торжестве.

Творческий путь Юлианны Карауловой начался 17 лет назад. В 2003 году она стала солисткой группы Yes, а уже после этого приняла участие в проекте "Фабрика звезд – 5", где добралась до финала. Спустя несколько лет о ней снова заговорили, когда она стала солисткой коллектива 5sta Family.

В 2015-м Караулова покинула группу и занялась творческой деятельностью. Выпустив хит "Ты не такой", певица завоевала огромную популярность. Клип на эту песню посмотрели свыше 36 миллионов раз. Юлианна закрепляла свой успех, выпуская синглы и музыкальные альбомы один за другим.

Теперь певица может считаться экспертом в шоу-бизнесе. Последние два года она выступает в качестве члена жюри в различных проектах. Из последнего – участие в съемках шоу "Битва талантов" на СТС Love, а также "Ты супер!" и "Маска" на НТВ.

Накануне 32-го дня рождения Юлианна стала гостьей передачи "Вечерний Ургант". Артистка рассказала, как будет отмечать свой праздник. Поскольку он совпал с режимом самоизоляции, Караулова планирует провести онлайн-конференцию с друзьями.

Иван Ургант поинтересовался, кого бы она позвала, если бы не карантин. Юлианна Караулова призналась, что в день рождения хотела бы видеть Тимура Родригеза, Павла Волю, Ляйсан Утяшеву и Яну Рудковскую. Телеведущий не выдержал и с усмешкой произнес: "Ну это, как говорится, вся колода!"

Поклонники были рады видеть звезду в гостях у Урганта. Некоторые отметили, что в последнее время Караулову стали больше показывать по телевидению. "Сегодня точно твой вечер! "Пятница", "Россия 1" и Первый канал – и везде ты", "Ну почему такая красивая?", "Лучшая", – написали фолловеры.