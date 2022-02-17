"Я продолжаю лечиться": пережившая домашнее насилие Утяшева рассказала о страшном

Ляйсан Утяшева сегодня успешная и вполне счастливая женщина, однако детские травмы до сих не дают ей покоя.

Знаменитая гимнастка стала гостьей ютуб-шоу "А поговорить?", в котором призналась Ирине Шихман, что в детстве ей пришлось пережить домашнее насилие, виновником которого был ее папа. Маленькая Ляйсан очень любила отца, но периодически случалось так, что родитель "был не в себе" – так это у них называлось.

По словам Утяшевой, ее отец не был алкоголиком, однако время от времени он возвращался домой поздно вечером в нетрезвом виде. У мужчины были трудные времена: будучи учителем истории и литературы, он вдруг стал учиться вести бизнес и не всегда мог справиться с алкоголем.

В те страшные вечера Ляйсан и ее мама лежали под одеялом и дрожали, боясь быть побитыми. Девочка старалась сделать все, чтобы угодить отцу, и очень просила мать молчать. Однако время от времени юной гимнастке все равно приходилось бегать по соседям и просить о помощи, которую те часто даже не готовы были оказать.

По прошествии многих лет Утяшева до сих пор не может забыть тех ужасов и все еще работает над своими детскими травмами.

"Я как ребенок, который пережил домашнее насилие и видел это все, продолжаю лечиться сейчас," – призналась Утяшева.

Гимнастка уверена, что в нашей стране должен быть принят закон о домашнем насилии. Если бы такой закон существовал в ее детстве, ей бы не пришлось пережить страшное и многое в ее жизни могло бы сложиться по-другому.

Ранее "Дни.ру" писали о другой страшной трагедии, которая случилась в жизни Ляйсан Утяшевой.