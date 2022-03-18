Вслед за бабушкой: Внук Пугачевой с женой покинул родной город

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса покидают родные города и отправляются на отдых и лечение. Не стал исключением и внук Примадонны, вслед за бабушкой он улетел из родной Москвы. Правда место назначения у Никиты оказалось чуть ближе, они с супругой Аленой поехали в Сочи на горнолыжный курорт.
Первые фото с отдыха уже появились в блоге у невестки Кристины Орбакайте. Девушка показала кадры со встречи с друзьями в одном из престижных ресторанов Красной Поляны. Пресняков же признался, что планировал отправиться в путешествие давно, но был слишком занят.
"Как же долго мы планировали эту поездку! И впервые наконец поехали кататься компанией! Я мечтал об этом с подросткового возраста. Никак не мог собрать ребят. Короче, приключения начинаются (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Никита.
Между тем, последние новости об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают волновать общественность. Многие уверены, что, несмотря на заявление самой Примадонны о скором возвращении, звездная семья планирует остаться жить за пределами родины. Сейчас они находятся в Израиле, а ранее получили гражданство Кипра.