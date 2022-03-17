Где уехавшие из России Пугачева и Галкин хранят свои миллионы долларов

"Говорят, что я артистка, // Да еще капиталистка, // А у меня в швейцарском банке //Огурцов стоит полбанки", – в шутку спела когда-то Алла Пугачева. Действительно, в деньги она предпочитает хранить не в Швейцарии.



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