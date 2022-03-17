Где уехавшие из России Пугачева и Галкин хранят свои миллионы долларов

Друзья певицы говорят, что часть многолетних трудовых накоплений Аллы Пугачевой якобы находится в офшорах (странах с почти полным отсутствием налогов, умеренными фиксированными платежами, нетребовательностью к ведению бухгалтерского учета, высокой степенью конфиденциальности и анонимности владельцев. – Прим. ред.) и ряде европейских банках.
Несколько лет назад, по слухам, она лично проверить и упорядочить все счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках.
Что же касается пятого мужа Примадонна, то близкие уверяют, будто Максим Галкин переводит гонорары в Израиль на свой счет в банке Мизрахи Тфахо. Этот банк занимается коммерческой, коммерческой и розничной банковской деятельностью на Земле Обетованной. Он был основан еще в 1923 году и сегодня имеет около 90 филиалов, являясь крупнейшим по размеру активов среди ипотечных кредиторов Израиля.
Точной суммы накоплений Пугачевой и Галкина "на черный день" никто не знает – это строгая банковская тайна. Но друзья предполагают, что речь идет о сотнях миллионах долларов на счетах. У самих артистов это выяснить сейчас невозможно – они еще в феврале покинули страну, уехав то ли в Израиль, то ли на Кипр, где у них, по всей видимости, есть недвижимость и гражданство.