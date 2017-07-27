Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков связал себя узами брака с давней возлюбленной, студенткой Аленой Красновой 27 июля. Счастливые новобрачные планируют отметить это событие с более 200 гостей. среди которых будут Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и многие другие.
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