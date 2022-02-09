"Дива без трусиков": Лорак возбудила публику на ночь глядя

43-летняя Ани Лорак умеет удивлять. На сей раз она заставила сердца поклонников биться чаще, примерив откровенный наряд.

Певица поделилась горячим кадром в своем инстаграм-аккаунте. Она предстала в обтягивающем алом платье, сопроводив публикацию жизнеутверждающим статусом о том, что нужно действовать и брать ответственность за свою жизнь.

Изюминка наряда состоит в том, что с первого взгляда он кажется довольно скромным. Платье без декольте имеет разрез выше линии бедра. Очевидно, что под такое одеяние не подразумевается надевать трусики.

Фолловеры пришли в восторг от сексуального образа Ани Лорак и не поскупились на комплименты. Многих явно возбудили женственные формы певицы, облаченной в такой яркий наряд. "Что за огненные публикации на ночь глядя?", "Красный цвет вам очень к лицу. Богиня!", "Дива без трусиков", "Какой шикарный образ. Бомбезный", – высказались подписчики.

Несмотря на то, что к образам исполнительницы трудно придраться, находятся хейтеры, не упускающие возможности ее высмеять. Так произошло перед Новый годом, когда Ани Лорак показала фото из спортзала. Напомним, пользователи соцсети высмеяли артистку за то, что она ретушировала снимок: блин от штанги на уровне талии знаменитости немного "поплыл" из-за фотошопа.