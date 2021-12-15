"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж

43-летняя выглядела в черном коротком платье невероятно сексуально, сразив поклонников наповал женственными формами. Изюминкой наряда стало то, что его разрез начинался с талии. С первого взгляда многим показалось, что артистка без нижнего белья.
Однако, если внимательно приглядеться, то на теле знаменитости видна подкладка телесного цвета. Ани Лорак похвасталась снимками с концерта в своем инстаграм-аккаунте.
Подписчики осыпали исполнительницу комплиментами. "Фигура просто космос. Идеальная женщина", Невероятная", – высказались фолловеры. А один из них спросил, не заметив подвоха: "Вы без трусиков?".
Как писали "Дни.ру", недавно Ани Лорак подняли на смех в Сети за неудачный фотошоп. Знаменитость поделилась фото, на котором позировала в спортзале.
Напомним, пару лет назад артистка разошлась с мужем – бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. От него звезда родила дочь Софию. Об изменах предпринимателя было известно давно, но Ани Лорак терпела неверность супруга, чтобы сохранить семью.
Несмотря на громкий развод, бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения ради наследницы. Они оба окружают ребенка любовью и заботой. Экс-супруги иногда пересекаются на семейных праздниках.