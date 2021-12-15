Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Среда
15 декабря
Лента новостей
11:39
"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков
11:36
"Потеряла сознание": актриса Александрова попала в больницу с ужасной травмой
11:31
Жуткое ДТП в Калмыкии: погибли семь человек
11:25
"Он практически голый предстал": Киркоров разгуливал перед Яковлевой с нелепо обтянутым срамом
11:17
"Валя был гусаром": Крутой спустя год не может смириться со смертью Гафта
11:16
"У мужчин это бывает": Алика Смехова призвала женщин не обижать насильников
10:54
"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж
10:42
Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
10:09
"Ничего мне от тебя не надо": Цой отказалась от щедрых подарков мужа
10:08
"Крысой ты всегда успеешь стать!": Пугачева дала совет своей фаворитке
09:27
"Гриша, пожалуйста, поправляйся": Долина молится за здоровье сраженного приступом Лепса
09:23
Королева решила бросить неверного Тарзана: Я улетаю
09:20
Путин обставил Байдена в западном рейтинге самых уважаемых людей
08:52
"Пусть любовницы тебе рожают!": бездетная Азиза направила молодого мужа за сексом на сторону
08:45
Изменившаяся Кабаева потрясла публику
08:36
Спустя годы: названа дата выхода новых серий мультфильма "Ну, погоди!"
06:51
"В шоке": Беременную Рапунцель из "Дома-2" встревожил пол ребенка
04:28
Звезда фильма "Люди в черном" оправдалась за измены жене: Мы вместе вышли на этот путь
02:16
"Вынашивала в себе": Седокова объявила о новой беременности
00:19
День пророка Аввакума: традиции и приметы 15 декабря
22:02
Перестали скрываться: Милохин и Медведева страстно поцеловались на глазах у публики
21:50
В Москве мужчина катался на угнанном микроавтобусе
21:19
Только что родившая Нюша показала первое фото с сыном
21:15
В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
20:04
"Настроение позитивное": Обгоревшая до безобразия в страшном пожаре Хлебникова заговорила после комы
19:52
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии
19:30
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
18:34
"Сами виноваты!": Дробыш обвинил зрителей в плохом новогоднем контенте на ТВ
18:27
"Достаточно для шести лет": звезда "Универа" затеяла три вечеринки для малолетней дочери
18:23
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
18:05
Панин предрек Соловьеву страшные мучения: Оторвали бы язык
17:53
"Слава – это мимолетно": Малахов искусал локти после встреч с кумирами
17:46
"А где Валентин?": дефилирующая в роскошной шубе жена Юдашкина заговорила о любви
17:40
"Офигеть": появившийся на Первом канале Страхов из "Бедной Насти" ошеломил народ
17:17
Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке
17:04
"Завалило": у Игоря Николаева произошло ЧП
16:52
"Не оставалось ничего другого": Чем закончился суд над Киркоровым
16:39
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "30-го мая"
16:32
"Это буду нести до конца": бездетная Ирина Розанова сообщила о страшных муках
16:27
"Не хочу там умереть": Известная актриса призналась в личном горе
16:22
Сваха Сябитова дала важный совет будущим молодоженам
16:18
"Важно именно в юности": Литвинова рассказала о контактах с режиссером Соловьевым
16:08
"Усложнить жизнь бабушкам": эксперт оценил государственный сервис по аренде жилья
16:06
В Подольске поймали подозреваемого в серии краж
15:48
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
15:45
Получили: взбешенный принц Уильям перекрыл кислород обидчикам
15:43
Едва не убила себя из-за Кончаловского, бросила шестимесячную дочь: как сложилась жизнь Марианны Вертинской
15:42
"Легенда возвращается!": народ пришел в экстаз от воссоединения Лазарева и Топалова
15:40
Последний год: королева Елизавета расщедрилась на подарки внукам
15:15
Волочкова предложила выбрать имя для своей дорогой киски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
"Сын предал мать": Макеева подчинила ребенка заклятой соперницы
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
"Явно делает это с кайфом": за что звезды ненавидят Корчевникова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж

"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж

Ани Лорак выступила в "Главном новогоднем концерте" в Crocus City Hall. Для выхода в свет звезда выбрала очень дерзкое платье.
прочитано 299 раз

43-летняя выглядела в черном коротком платье невероятно сексуально, сразив поклонников наповал женственными формами. Изюминкой наряда стало то, что его разрез начинался с талии. С первого взгляда многим показалось, что артистка без нижнего белья.

ПО ТЕМЕ

"Блин сбоку поплыл": Переборщившую с фотошопом Лорак подняли на смех

Покровитель спустил на Лорак неприличную сумму: Она же женщина

 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Однако, если внимательно приглядеться, то на теле знаменитости видна подкладка телесного цвета. Ани Лорак похвасталась снимками с концерта в своем инстаграм-аккаунте.

Подписчики осыпали исполнительницу комплиментами. "Фигура просто космос. Идеальная женщина", Невероятная", – высказались фолловеры. А один из них спросил, не заметив подвоха: "Вы без трусиков?".

Как писали "Дни.ру", недавно Ани Лорак подняли на смех в Сети за неудачный фотошоп. Знаменитость поделилась фото, на котором позировала в спортзале.

Напомним, пару лет назад артистка разошлась с мужем – бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. От него звезда родила дочь Софию. Об изменах предпринимателя было известно давно, но Ани Лорак терпела неверность супруга, чтобы сохранить семью.

Несмотря на громкий развод, бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые отношения ради наследницы. Они оба окружают ребенка любовью и заботой. Экс-супруги иногда пересекаются на семейных праздниках.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 10:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Басков и Лорак блистали на праздновании 26-летия "Русского Радио"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина

Что стало с Галиной Юдашкиной

Шоу-бизнес

"Потеряла сознание": актриса Александрова попала в больницу с ужасной травмой

Артистка сильно ударилась головой
Шоу-бизнес

"Ничего мне от тебя не надо": Цой отказалась от щедрых подарков мужа

Певица объяснила решение
Шоу-бизнес

"Пусть любовницы тебе рожают!": бездетная Азиза направила молодого мужа за сексом на сторону

Неожиданные подробности личной жизни певицы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19
В России за сутки ковидом заболели 28 343 человека
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Регионы

В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
В Подольске поймали подозреваемого в серии краж
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+