"Блин сбоку поплыл": Переборщившую с фотошопом Лорак подняли на смех

Артистка поделилась снимком в ярко-синем спортивном костюме от именитого бренда с гантелей в руке. Так Ани решила сообщить подписчикам, что готовится к Новому году и держит себя в форме. Она также поинтересовалась у подписчиков, как они готовятся к празднику.
Внимательные подписчики сразу заметили некоторые неровности
фона на фото, засмеяв артистку за чрезмерное использование фоторедакторов. Однако
большинство оценило красоту и прекрасную форму Ани Лорак.
"У вас блин сбоку поплыл", "Подмышка уплыла, перефотошоплена", "Чего не сделаешь ради подписчиков", "В отличной форме, умничка. Ты лучшая", "Шикарная фигура", "Как же Вам идет синий цвет", "Смотришь на такую красавицу и сразу появляется мотивация заниматься спортом и держать себя в форме!", – написали комментаторы.
Ранее поведение 10-летней дочери Ани Лорак вызвало неоднозначную реакцию. Девочка нецензурно выразилась, рассказывая об эмоция от аттракциона. Инцидент попал на видео, которое опубликовал ее отец Мурат Налчаджиоглу. Комментаторы были шокированы. Мурат сказал, что сделал дочери замечание, но обвинил в этом массовую культуру, которая пропагандирует ненормативную лексику.